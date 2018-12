SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Sergio Maldonado denunció que está siendo amenazado tras el escandaloso fallo del juez Gustavo Lleral y el mensaje de Patricia Bullrich.

"Así como lo matamos a Santiago te vamos a matar a vos también", es una de las escalofriantes amenazas al hermano del militante fallecido en 2017.

Lo afirmó hoy en una conferencia de prensa en el hotel Bauen, donde pidió: "Que Bullrich se haga cargo. Que contemple que nosotros somos víctimas también".

Además confirmó que "no son trolls". Y manifestó: "Yo no tengo miedo. Somos amenazados desde que Santiago estaba desaparecido. Son personas de carne y hueso quienes no amenazan".

Una de las disertantes fue la madre de Santiago, Stella, quien habló por primera vez tras el fallo.

Confirmó lo que se afirmó en un comunicado de la familia. Allí se revelaba que el juez Lleral le había contado que había sido "amenazado", "presionado" y "apretado" para cerrar la causa de la muerte de su hijo.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas.