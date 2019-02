Así atacó la policía a un periodista de El Destape en el Congreso

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores de Mardygraf y, mientras filmaba la situación, le pegaron un bastonazo a Lucas Martínez, movilero de El Destape radio y le tiraron gas pimienta.

Embed

En medio de la represión, Lucas Martinez recibió un bastonazo y gas pimienta de parte de la policía. "Yo estaba filmando una situación en donde intentaron llevar detenido a un fotógrafo y lo golpearon salvajemente", contó el movilero.

baston dos.mp4

Después explicó que distintas personas se acercaron a ayudar al fotógrafo pero la policía los reprimió "con bastonazos y golpes de puño".

Embed

"Yo estaba filmando la situación y me arrojaron un bastonazo donde me tiraron el teléfono al suelo, por suerte no se rompió. Me tiraron un bastonazo a la mano que estaba filmando, muy violento todo", explicó mientras siguió: "A los trabajadores le pegaban golpes de puño".

Asimismo, afirmó: "Me arrancaron con ese bastonazo el teléfono y me tiraron gas pimienta en el ojo, no lo puedo abrir".