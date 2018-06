El periodista Ari Paluch escribió una lamentable columna en el portal Infobae, en el cual minimizó la situación de abuso que lo tuvo como protagonista y por la cual se alejó de los medios de comunicación.

"Afortunadamente a lo largo de mi carrera puedo contar por centenares a compañeros y compañeras de trabajo con las que a través de los años me relacioné y me sigo relacionando con afecto y camaradería. Pero hubo algunos casos donde esto no ha sucedido", comienza el descargo del periodista.

Y continúa: "Es por eso que quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí. Muchas veces en el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía".

En su descargo, Paluch minimiza la situación de acoso que él generó y pone el énfasis en lo que sus compañeras sintieron y no en lo que él generó: "Nunca me propuse acosar a nadie, lo que no implica que algunas personas experimentasen esa horrible sensación".

"Nunca abusé de nadie ni ofrecí ventajas laborales a cambio de favores de ninguna índole. Creo fervientemente en el consenso mutuo para cualquier relación, pero también pienso que debí haber obrado con mejores modos, porque la ansiedad, la intensidad y la carencia de empatía arrasan con frecuencia al debido respeto", destaca en otra parte.

"El hecho de que no hubiese actuado con malvadas intenciones no implica que no haya podido hacer sentir mal a quienes fueron objeto de mis palabras", concluye.