Arévalo criticó a D'Onofrio y el presidente de River lo destrozó en vivo

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio se cruzó en vivo con el movilero Martín Arévalo y lo destrozó por su cercanía con Boca.

El titular de la institución 'Millonaria' hablaba sobre la foto del presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, brindando con una copa con el escudo 'Xeneize', cuando Arévalo lo interrumpió para chicanearlo.

"Ustedes son parte del problema de que la gente mire mal", le dijo el movilero que se caracteriza por ser muy condescendiente con jugadores y técnicos, pero la respuesta de D'Onofrio fue lapidaria.

"Por personas como vos, que en los medios permanentemente estás diciendo cosas a favor de Boca todo el tiempo, uno tiene que salir a contestar algo, no por los dirigentes. A River le fue demasiado bien y el problema es la envidia, que es normal en la gente", disparó.

Y enfatizó: "Te escuché en la radio siempre, si querés te lo repito. Vos dijiste que no iba a poder pasar por enfrente de la AFA. Yo no estuve. Alguien te daba información y vos le dabas manija. Esto es un juego, no generemos un clima que sea perjudicial".