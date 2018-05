[ARCHIVO] Qué le hubiera respondido Cristina a la felicitación de Trump

Luego del agradecimiento de Mauricio Macri a Donald Trump por felicitarlo, reflotó un archivo de hace solo 3 años donde Cristina Kirchner anticipa lo que se venía.

"Gracias, mi amigo", le contestó ayer el presidente argentino al mandatario estadounidense por apoyar el acuerdo con el FMI.

Un video de Cristina en un acto de inauguración en Berazategui del 23 de febrero de 2015 se viralizó tras la respuesta de Macri.

"Cada vez que aplaude un gobernante de afuera es porque seguro sonaron los de adentro", afirmaba Cristina.

Embed "Apoyo su visión para transformar la economía de su país" dijo Donald Trump sobre Macri.

Los Argentinos ya sabemos lo que pasa cada vez nos felicitan los del Norte. Estamos sonados. pic.twitter.com/1JbiXYWh4O — Aslan (@Aslanredes) 17 de mayo de 2018

En ese discurso, Cristina aseguró: "Un juez de Londres que dijo: 'La Argentina pagó, la Argentina no está en default, la Argentina pagó'. Esta sentencia que también va a ayudar obviamente a convencer a los que aún no lo están, de que realmente no podemos hacer lo que nos quieren imponer de afuera con tasas usurarias, sino que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre: defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Para mí hubiera sido muy fácil, apenas a un poco más de un año de terminar el gobierno, hacer la plancha, que me pongan un papel, firmar y que me digan que soy la mejor gobernante del mundo. Pero prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera. Porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera, es porque seguro que sonaron los de adentro".