Archivo: el día que Marcos Peña se comprometió a no devaluar

En plena campaña electoral, el Gabinete actual del presidente Mauricio Macri recorría los canales de televisión para contar las propuestas del espacio de Cambiemos. Invitado al programa oficialista Los Leuco, el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, se había comprometido a no implementar una devaluación y un ajuste.

"¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos?", cuestionó Alfredo Leuco, a lo que Peña contestó: "Eso no es una pregunta, es una mentira porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto. Es una falsa pregunta".

Y continuó: "Es una de esas trampas dialécticas, típica del relato de querer hablar por nosotros. No solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos".

Embed ARCHIVO | El día que Marcos Peña afirmó que el Gobierno se comprometía a no devaluar. pic.twitter.com/bviMThnzKi — El Destape (@eldestapeweb) 20 de junio de 2018

Ante los dichos de Peña, Leuco retrucó: "¿Usted se compromete adelante de la gente a que si Mauricio Macri es Presidente no va a hacer ningún tipo de devaluación?". Tras la pregunta, Peña fue contundente: "Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos de una economía ajustada, una economía devaluada de los últimos años. Necesitamos crecer, fortalecer el peso, combatir la inflación, generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre. Porque va a haber un Gobierno que genere confianza".

En la misma línea se pronunció el ministro de Interior, Rogelio Frigerio: "Nosotros proponemos un cambio para la Argentina. No podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más ajuste y más devaluación porque eso sería la continuidad. Este es el Gobierno que más devaluó en el mundo. No hay otro país en el mundo que hizo esto con su moneda".