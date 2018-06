Archivo: el desagradable mensaje de Dujovne sobre una militante trans asesinada

Gabriel Marino, el asesino Diana Sacayán, fue condenado a prisión perpetua por el asesinar a la activista trans en octubre de 2015. Este histórico fallo contrasta con la mentalidad de otros años, como ocurrió con el hoy ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Ante un día histórico, en Twitter se recordó que el 3 de julio del año 2012 Dujovne escribió en su cuenta de twitter: "Hay una trava en 678 que se llama Sacayan. No se me ocurre el chiste, pero es un poco gracioso. Que no nos secuestren los chistes fáciles". El mensaje fue borrado de la cuenta oficial de Dujovne.

tuit dujovne.jpg

El repudiable mensaje contra Diana Sacayan fue recordado el día de hoy, cuando la Justicia condenó por primera vez a una persona bajo la figura de "travesticidio".

