Archivo: El contundente mensaje de CFK hacia líderes mundiales en el G20 de 2011

En el marco de la visita del presidente de Francia Emmanuel Macron a la Argentina por la celebración del G20 2018, se viralizó en redes el discurso de la senadora Cristina Kirchner en la cumbre celebrada en 2011 en ese país.

El mensaje de la ex Presidente consistía en una fuerte crítica hacia el rol de los líderes mundiales: "No dan soluciones claras y concretas sobre el sistema financiero. Controlan en qué gasta cada país pero no lo que hacen los bancos de inversión".

"Son todos hombres de negocios, qué creen que pasa con las bolsas cuando se levanta la señora Merkel, dice algo que parece que cayó mal y las bolsas se van a pique", agregó en otro fragmento.

En aquel momento, la actual senadora señaló: "Hay gente que gana mil fortunas con esos movimientos sin hacer nada. Solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora".

"Eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado tres años. Cuando a un enfermo no le dan una solución se agrava el escenario. Han inyectado miles de millones en el sistema financiero", mencionó en otra parte del discurso.

Y concluyó: "Si no hay consumo no hay posibilidad de crecimiento (...) Cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo.