Tras la contundente denuncia pública que hizo la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés por violación, fueron cientas las colegas que mostraron su apoyo. Una de ellas fue Brenda Asnicar, quien fue compañera de elenco de ambos en Patito Feo y, además, también contó que sufrió una situación de acoso sexual en el trabajo cuando era menor de edad.

"Estoy en Colombia, qué dolor no poder acompañarte hoy #ThelmaFardin también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez.#MiraComoNosPonemos mucha fuerza!!!!!!!", escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Darthés fue denunciado penalmente por violar a Thelma Fardín, una de las integrantes del elenco que en ese momento tenía 16 años, mientras que Asnicar tenía unos 17 años. El hecho se dio en Nicaragua, durante una gira del programa, en 2009.

Hace poco más de un mes, Asnicar contó en la mesa de Andy Kusnetzoff que, también a sus 16 años y en el ámbito laboral, fue acosada con un desubicado comentario sexual por un compañero mucho mayor que ella. A esa edad, ella ya estaba trabajando en Patito Feo.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, mientras estábamos en el set. Era un compañero de elenco, mayor de edad: él tenía 37, y yo 16", contó en Podemos Hablar. Si bien aclaró que con Juan Darthés no tuvo "nunca ningún problema", la duda sobre si fue él o no quedó flotando en el aire.

