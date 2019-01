Archivo: cuando el Gobierno prometía que no habría cortes de luz por el tarifazo

Al macrismo le fue mejor que a Pedro con el lobo: durante más de tres años, el Ejecutivo justificó un sin fin de veces los aumentos de más del 1000% en las tarifas de los servicio eléctrico con la promesa de que el servicio sería mejor. Sin embargo, con solo dos días de calor sofocante en todo el verano, la luz se cortó por segunda vez y dejó a casi 500.000 a oscuras.

Las mentiras PRO comenzaron directamente en el primer verano amarillo, tan solo un mes de haber asumido, cuando el Presidente advirtió que "las macanas que han hecho, no se resuelven de un día para el otro”, advirtió, para insistir con el aumento de tarifas, que tendría como efecto "disminuir un poco los niveles de cortes": "Pero van a haber cortes”, aclaró.

"Dieron energía gratis para todo el mundo y de golpe nos quedamos sin nada".

Posteriormente en abril, Juan José Aranguren agregó al relato macrista que "las políticas que se aplicaron en la década pasada nos llevaron a la readecuación tarifaria porque ha aumentado la demanda y hoy no la podemos satisfacer con producción local", en un claro mensaje de que con sus política energética, se lograría un abastecimiento total.

Al día siguiente, Mauricio Macri remarcaría que aunque fuera duro "se apaga todo un país, íbamos rumbo a eso si no provocábamos estos cambios" y agradeció “a todos los argentinos por la comprensión, por la tolerancia, por el entendimiento de que este es el camino para tener energía y crecer”.

"Me he comprometido a decirles siempre la verdad. No soy mago ni estafador".

Asimismo, Macri aseguró que producto "del trabajo conjunto", los cortes en el suministro de energía "bajaron 45 por ciento“ aunque advirtió: "Todavía falta muchísimo, porque no se sale de una década de una política errada, en unos meses", dijo en una nueva referencia al kirchnerismo.

Hoy en día, tres años después, con solo dos días de calor extremo (en un enero que se caracteriza por las lluvias y temperaturas fluctuantes) y en vísperas de un nuevo tarifazo de luz, casi 500 mil usuarios de Edenor y Edesur sufrieron cortes de luz a lo largo del este último martes. En horas de la noche, con el pico de demanda, llegó a haber más de 100 mil usuarios en simultáneo con problemas de suministro.