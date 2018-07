Juan José Aranguren confesó que no quería salir del Gobierno y que fue despedido luego de mantener una conversación con el presidente, Mauricio Macri. "No quería salir del Gobierno, yo no renuncié", sostuvo el ex ministro de Energía y Minería en una entrevista con La Nación +. El ex presidente de Shell manifestó que uno de los motivos de su renuncia fue los roces con los aliados del Gobierno.

Aranguren contó cuáles fueron los fundamentos que enumeró Macri para pedirle la renuncia. "Era necesario generar un cambio. No voy a dejar de decir que mi estilo en la conducción del ministerio de Energía no dejó conformes a los aliados del Gobierno, porque el Presidente siempre nos pidió decir la verdad y hacer lo que hay que hacer", sostuvo.

Entre los principales roces que enumeró Araguren está la venta de acciones de la empresa Transener que fue cuestionada por el radicalismo y que terminó con una denuncia contra Mauricio Macri, Juan José Aranguren y Marcos Peña. También sostuvo que mantuvo un cruce con dirigentes de Cambiemos quien en los medios manifestaron que las tarifas no iban a volver a subir, algo que fue desmentido por el ministro de Energía.

LEER MÁS: Denuncian a Macri y a Aranguren por la venta de acciones de Transener

Acerca de los momentos menos gratos de su gestión en el gobierno, Aranguren afirmó: "La hipocresía política es lo más ingrato, que alguno piense en su electorado y que lo que se debe hacer puede posponerse hasta la próxima elección; los tiempos no son iguales en la parte política que en la parte técnica".

Araguren contó que quien se encargó de comunicarle su desplazamiento fue el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui. "No voy a ser necio, algo esperaba porque no soy alguien que se deje coordinar fácilmente", expresó. "Lo viví con sorpresa y con decepción, no voy a mentir", contó el ex funcionario.