Araceli González contó que fue abusada de niña

Araceli González contó que fue abusada por un albañil que trabajaba en la casa lindera a la suya cuando tenía cinco años en Podemos Hablar y se emocionó al contar la historia.

"A los cinco años, un hombre adulto me manoseó, durante mucho tiempo", empezó diciendo, luego de contar cómo los últimos días impactaron en ella. "Fue algo que oculté durante toda mi vida y que lo dije recién de adulta porque salió a los 10 años de mi terapia. Lo tenía totalmente bloqueado", contó.

"Era un albañil. Yo tenía 4 o 5 años. Me acuerdo de mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que me bajaba la bombacha. Me acuerdo todo el proceso y en un momento no me acuerdo más. Y no sé hasta dónde llegó eso",agregó emocionada.

"Ese hombre era muy grande, de más de 50 años", aclaró y enfatizó en que pasó en varias oportunidades: "Era la casa de mi tía, que era al lado. Nunca más pude usar polleras a cuadros, es como que todo me recuerda a un momento".

"Hay algo que bloqueó mi cerebro. Es como que hay una parte que yo borré. Hay una parte que no recuerdo. Y hoy me levanté pensando en Thelma, pensando en mí, pensando en un montón de mujeres", dijo con emoción.

"Es un momento histórico, no importa la bandera que tengas. Acá son mujeres, el mismo género, todas con todas. Creo que es un momento maravilloso", finalizó.