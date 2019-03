Grave denuncia de los familiares del ARA San Juan contra la jueza de la causa

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, accedió a materiales de prueba "sin notificar a las partes". Además acusó que la magistrada mintió al manifestar que la querella no presentó peritos de parte.

"Yañez reconoció haber abierto los sobres con los discos rígidos en los cuales hay filmaciones sobre el hallazago del submarino sin notificar a las partes para que participen de ese acto procesal. Nuestro perito de confianza no pudo acceder a esa información. Es algo gravísimo", señaló Luis Tagliapietra, padre de Damián Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos.

El familiar respondió a las declaraciones que la jueza hizo en el canal A24 ante el periodista Eduardo Feinmann: "Dijo dixit ´gracias a Dios lo encontramos´ NO JUEZA, usted no encontró nada! Los encontramos gracias a la lucha incansable de muchas familias, usted por el contrario no hizo nada para hallarlos, al contrario, entorpeció".

Embed

En una publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook, Tagliapietra afirmó: "Acompaño 16 escritos (tengo mas) solicitando distintas medidas de prueba, entre ellas testimonios de familiares, aún esperan ser llamadas, ¿por qué miente en esto también?"

"Desde el mes de mayo del 2018 no nos deja realizar nuestro trabajo como corresponde poniendo el expediente en reserva para que no podamos fotocopiarlo,(dudando de nosotros) las declaraciones se filtraron en si canal amigo y provinieron de su juzgado (vean la testimonial de (Ex jefe de la Armada, Almirante Marcelo) Srur en infobae, sin sellos ni firmas y con el logo del poder judicial en colores, prueba acabada que salió de la computadora de si despacho) pretendiendo que trabajemos en el mostrador de la mesa de entradas de su juzgado, una falta de respeto total, pero la peor falta de respeto, es la mentira para justificarse", cuestionó.