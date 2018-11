SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Verónica Llinás volvió a protagonizar un desopilante sketch en contra del Presidente. Esta vez, parodió a Mauricio Macripor la fiesta de Disney a la que asistió luego de decretar duelo nacional por el hallazgo del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes fallecidos.

Metida en una bañera llena de espuma, con una toalla en la cabeza y usando un teléfono público, Llinás se despachó con su ya clásico personaje de “señora bien” que apoya a Macri.

“No sabés cómo estoy yo: destrozada. No, ¿qué tragedia? Tragedia es cómo me quedaron los pies después de bailar los temas de Tini, como dos provoletas. ¿Sabés lo que es aguantar los pisotones de Mauri durante toda la noche?”, ironizó la actriz, sobre la fiesta en la que cantó Tini Stoessel.

Y continuó: “Ay, no me digas que sos de los golpistas que se ofenden porque se fue a una fiesta un día de duelo nacional, qué ignorancia… ¿Vos sabés lo compungido que estaba ese hombre? Si daba lástima verlo bailar… no, no como siempre, más lástima. ¿Vos sabés el estrés que produce ser un estadista de la talla de nuestro presidente?”.

Para rematar, lanzó: “Hace quince días que no duerme. No, ¡qué G20, ni niño muerto! ¡El Superclásico, pelotuda! Qué insensible que es la gente”, bufó luego de cortar el teléfono.

