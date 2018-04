El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró este lunes ante los familiares de los tripulantes del ARA San Juanque el Gobierno va "a seguir buscando" el submarino "el tiempo que sea necesario" y remarcó que subieron a "videntes" a los barcos para encontrarlo.

Ocurrió durante la exposición ante la comisión bicameral del Congreso, que se conformó para hacer un seguimiento de la desaparición de la nave y de las 44 personas que estaban a bordo.

"No obstante, porque yo no soy necio y no lo he sido en mi vida, subimos a videntes a los barcos y fuimos a buscar a otras zonas", explicó el funcionario.

Los familiares le reclamaron a Aguad un compromiso firmado que le ponga fecha a la contratación directa de esa tecnología para continuar con la búsqueda y le recriminaron que "en cuatro meses no se volvió a tener una sola novedad sobre el presunto accidente.