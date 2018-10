Apps de Delivery: así explota Rappi a sus trabajadores

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El delegado sindical de los trabajadores de Rappi, Roger Rojas, advirtió sobre las condiciones de trabajo que sufren: “No tenemos seguro ni resguardo alguno si nos pasa algo en la calle”, destacó, al tiempo que señaló que "se abusan de la falta de trabajo que hay en el país”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Rojas aseguró que “hay tres accidentes semanales con repartidores, esperamos que el gobierno nos ayude”. “Estamos sujetos a la presión de entregar los pedidos en menos de 35 minutos, porque si no nos sancionan”, explicó.

Rappi, como Glovo y Pedidos Ya, son empresas de la "nueva generación" y funcionan a través de una aplicación de celular que vincula a repartidores, comercios y bares, y consumidores.

LA ENTREVISTA COMPLETA:

Embed

”Nos hacen pagar hasta los elementos de trabajo. No tenemos vacaciones, días libres y encima si no aceptas pedidos te sancionan”, denunció. Además agregó: “La realidad es diferente a lo que te ofrecen. La empresa impone condiciones y castigos por no aceptar pedidos”.