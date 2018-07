Sigue el escándalo por los aportantes truchos de Cambiemos, y esta vez un concejal de la coalición que figura en la lista de donaciones privadas de la campaña 2015 junto a toda la lista de candidatos de su localidad amenazó con romper si no se aclara el “chanchullo”. Se trata del radical Pablo Laiolo, de Punta Indio, quien supuestamente aportó 38 mil pesos.

“Es falso. Nunca aportamos nada para la campaña. Lo único que aportamos acá son unos pesos para bancar los gastos mínimos que tiene el localcito partidario, de forma voluntaria. De aportes de campaña nunca pusimos un mango”, aclaró Laiolo, en diálogo con Crónica Anunciada por FM La Patriada.

En este sentido, manifestó su enojo con el oficialismo ante esta situación: “Si esto no se soluciona ni se esclarece, yo me voy, y armaré mi propio bloque. Cuando aparecen estos chanchullos, a mí ya no me gusta”, advirtió, y aseguró que “judicializar es el paso a seguir” para “limpiar” su nombre.

Además, felicitó al conductor Juan Amorín, quien dio a conocer la situación sobre aportantes truchos en El Destape. “Destaparon una olla que no teníamos idea de lo que estaba pasando. Si no es por la investigación que llevaron adelante, nunca nos enterábamos, porque acá nadie te dice nada”, manifestó.

“Cuando los medios empezaron a presionar sobre el tema, obligaron a las autoridades políticas a tomar alguna acción”, agregó, en referencia a la desvinculación de la Contadora General Bonaerense María Fernanda Inza por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. “Por lo menos hubo una respuesta. El primer paso fue dejar de lado a la contadora. Tengo un poco de esperanza que esto salga a la luz, pero esto es política”, se resignó.

