El ex candidato a Intendente por Cambiemos en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, se refirió a las denuncias judiciales por aportes truchos en la campaña legislativa y apuntó contra la diputada Elisa Carrió: "Creía mucho en Lilita por sus denuncias, pero ahora resulta que las denuncias son cuando ellas quiere".

"Se lo dije a Paula Oliveto en persona. Pero me dijeron que no lo podían denunciar", agregó Marasco, quien además en diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, denunció que Carrió "sabía de los aportes truchos y no hizo nada".

Embed

En diálogo con El Destape, el candidato reveló que "había un instructivo que decía cómo hacer para blanquear la plata", al tiempo que contó que "de la noche a la mañana apareció plata para todos que se iba a buscar a Avenida Libertador 134".

“El dinero de los aportes truchos viene de empresas interesadas en que Cambiemos llegue al poder”, expresó, y concluyó: “Nunca la vi temblar tanto a Vidal como cuando dio el reportaje sobre los aportantes truchos”.