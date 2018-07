La ex diputada Margarita Stolbizer arremetió contra el gobierno nacional al manifestar que deben hacerse cargo de los problemas de la Argentina, porque "a esta altura no hay excusa ni herencia que valga”.

"Este Gobierno nos dijo que sabía cómo resolver los problemas, pero a esta altura no hay excusa ni herencia que valga”, sostuvo la diputada en una entrevista en el programa Somos Radio de AM 530.

Embed

“Ayer Macri le pidió a los opositores propuestas pero ellos son los que tienen que decir qué van a hacer. La incertidumbre del Gobierno se traslada a la incertidumbre que nosotros sentimos”, agregó.

"El gobierno busca los problemas afuera de la Argentina también, cuando nosotros vemos que la mayor parte de los problemas fueron generados por el propio Gobierno", sostuvo la legisladora.

La diputada además hizo mención a la denuncia contra Cambiemos por la lista de aportantes tuchos a la campaña de 2017 que reveló el periodista Juan Amorín en El Destape. "Me sorprende y me escandaliza. Este gobierno llegó con promesas de cambios que no se está viendo", sostuvo.

"Pocos son los periodistas que le están dando a ese tema que es muy importante", manifestó Stolbizer en referencia a las denuncias por los aportantes.