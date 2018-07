Aportantes Truchos: Presidente del PRO en Arrecifes admitió irregularidades

El presidente del PRO en Arrecifes y actual concejal por Cambiemos, Fernando Bouvier, habló sobre la investigación por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y explicó los manejos de aportes para la campaña electoral de 2017 y pidió "disculpas" por la desprolijidad.

"Hay casos en que hay personas que figuran en los listados que, no es que pusieron plata de sus bolsillos si no que es plata que se mandó de la junta promotora, plata que juntábamos entre los integrantes como candidatos y/o como parte de la junta promotora del PRO", detalló en diálogo con Radio Zero.

Y admitió: "A lo mejor hubo una desprolijidad que reconozco y pido disculpas, y voy a tratar de que se resuelvan estas cuestiones, porque hay casos donde la plata no es aportada directamente por cada persona si no que es plata de todo el PRO de Arrecifes, y de la junta promotora local, como les explicaba".

"Yo no sabía que iban a desmenuzar y nominar la lista de aportes como lo hicieron. Reconozco que puede haber personas perjudicadas porque aparecen sin prestar su consentimiento en los listados, y nos vamos a reunir para poder solucionar esta situación", afirmó Bouvier.

También aceptó que "puede haber personas enojadas por aparecer con un importe de aporte que es mayor al valor de la tarjeta de la cena" y que "hay casos de personas que fueron a la cena sin imaginarse que al año iban a figurar en una lista de aportantes".

