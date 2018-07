El ex candidato a concejal suplente de Cambiemos en Morón Samuel Bondarczuk denunció que figura como aportante de campaña pese a no haber desembolsado dinero y reveló los manejos espurios del intendente Ramiro Tagliaferro en el Municipio de Morón.

"Puse todo de mí en el sentido de hacer la campaña, pero nunca puse un peso", aseguró Bondarczuk en diálogo con Hormigas en la cocina, que se emite por FM en Tránsito.

Y apuntó: "Soy militante del PRO más o menos desde el origen. Me cansé de todos y vislumbré algo que podía ser diferente, pero con el tiempo fue todo lo mismo".

Embed

El ex funcionario municipal afirmó que se enteró a partir de que "varios conocidos que estaban en la lista" también figuraban como aportantes.

En ese contexto, el ex candidato también denunció los manejos turbios dentro del partido y de la municipalidad que conduce Ramiro Tagliaferro, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Uno va enganchando las cosas y te das cuenta que la plata que debería figurar realmente de alguien figura de alguien que nunca la puso. Realmente es un lavado o algo parecido. Me acuerdo que al local de Castelar Sur traían colchones, zapatillas, jeans, cosas para dar a la gente, pero era todo espurio", señaló.

Y denunció: "Trabajé en el Municipio en inspección general y empecé a ver cosas raras. En 2016 me empezaron a decir 'a este boliche no vayas, a este boliche no lo mires, a este kiosko no vayas a inspeccionar'.