El ex candidato a intendente de Ituzaingó de Cambiemos Osvaldo Marasco manifestó que Cambiemos utilizó el bunker PRO, que se ubicaba en Balcarse 412, para contar el "dinero de plata en negra". El ex militante del partido que conduce Mauricio Macri además denunció que está censurado en canales de televisión.

"Tenía entrevistas programadas en América y Canal 26. A los dos días me llaman ´Osvaldo, perdoname´. Yo tengo gente muy conocida ahí adentro que me dicen ´no te podemos sacar, porque nos sacan la pauta", sostuvo Marasco, quien además manifestó que esto le salió en tres oportunidades.

“En su momento denuncié a gente como José López y Lázaro Baéz, por lo que no me pueden decir nada. Pero me indignó ver a Paula Olivetto y a Graciela Ocaña salir a hablar de un cuadernito mientras no aparecían a decir nada de los aportantes", afirmó Marasco en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Marasco además se mostró sorprendido por el momento en que se reveló el caso de "los cuadernos de la corrupción". "Esto pasó justo cuando se estaba complicando el tema de los aportantes truchos", manifestó.