El ex juez español Baltasar Garzón, primer magistrado instructor del caso Gürtel, el escándalo de corrupción que expulsó a Mariano Rajoy del Gobierno de España, analizó las denuncias de corrupción en Argentina y apuntó contra Cambiemos por el caso de los aportantes truchos.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, el ex juez afirmó que ”un caso como los aportantes truchos de Cambiemos ha tenido consecuencias muy graves en España con Mariano Rajoy y el Partido Popular”. En ese sentido, remarcó que ”los responsables políticos del caso aportantes truchos de Cambiemos deberían haber dado un paso al costado”.

En relación a este tema, comparó el caso argentino con el español y señaló que "el caso de aportantes truchos en Buenos Aires tendría que haber producido consecuencias políticas graves como pasó en España”, al tiempo que denunció que “el financiamiento de campaña estalla por todos los sitios. Es grosero y se ha hecho en muchos países. Cometer delito electoral es atacar la esencia de la democracia”.

Además, Garzón elogio la investigación realizada por Juan Amorín en El Destape: ”Hay medios como El Destape que con sus investigaciones logran sacar la mugre de la política a la luz. Hay otros, corporativos, que funcionan para el poder y hacen lo contrario: ayudan al poder político a esconder las cosas”.

Por otro lado, el ex juez se refirió al caso de los cuadernos y alertó sobre el rol de la Justicia: ”Veo selectividad jurídica para avanzar contra un espectro ideológico y no contra el otro. La Justicia avanza en forma sectaria y selectiva contra ciertos líderes y no contra otros en casos similares”.

Sobre este punto, el español analizó la avanzada que se vive en América Latina: "Lula Da Silva y Cristina Kirchner están siendo el objetivo para terminar con los proyectos populares en América Latina”. Y agregó: ”Son demasiadas casualidades que en los últimos años hayan avanzado contra todos los lideres políticos populares de América Latina. Preocupa mucho eso”.

Para Garzón ”se abrió una caza contra los lideres populares de América Latina. Es más una decisión política que una exigencia judicial”, y destacó que en estos casos “la Justicia debe ser igual para todos".

Por último, se refirió a la situación particular de la ex presidenta argentina: ”La presunción de inocencia es fundamental: no tengo elementos para sospechar de Cristina Kirchner". Y concluyó: ”Me preocupa la situación del Estado de derecho en América Latina. Es un tiempo complicado”.