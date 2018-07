La investigación judicial por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017 sigue avanzando. El juez Sebastián Casanello llamará a declarar en calidad de testigos a algunos de los falsos donantes revelados por El Destape.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el magistrado llamará a declarar a algunos de los falsos aportantes a la campaña de 2017, que encabezó Graciela Ocaña como diputada y Esteban Bullrich como senador.

Hasta el momento, ya son más de 800 los casos confirmados de falsos aportantes, muchos de ellos beneficiarios de planes sociales o inscriptos en el monotributo social, por lo que no tenían patrimonio suficiente como para hacer una donación de este calibre.

Asimismo, luego aparecieron hasta ex candidatos de Cambiemos en el Interior de la Provincia con aportes que ellos reconocieron no haber hecho. Tal es el caso del ex candidato a intendente de Pehuajó, Jorge Más y el ex candidato a consejero escolar por General Villegas Hugo Constanzo. Los casos se fueron multiplicando con el avance de esta investigación.

Asimismo, también está abierta una causa en la Justicia con competencia electoral por el financiamiento irregular, lo que le podría vale a Cambiemos perder el sello electoral para los próximos comicios.