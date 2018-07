Carlos Arroyo, intendente del partio de General Pueyrredón, donde está la ciudad de Mar del Plata, negó haber aportado $ 50.000 en efectivo a la campaña de Cambiemos durante las elecciones generales de 2015. Su nombre aparece en el listado de aportantes privadas publicado por la Cámara Nacional Electoral.

Según publicó el portal La Capitalde Mar del Plata, el intendente negó haber aportado dinero. “No aporté ningún centavo a nadie”, fue la frase que exclamó ante la difusión del listado.

“Ignoro el origen de esa lista, yo he trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña. Yo no aporté a nadie nada. En definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué”, agregó Arroyo.

Y concluyó: “En una campaña política, uno se mueve de un lado a otro y tiene que cargar combustible en el auto para ir a hablar a algún lado, o compra un afiche y lo tiene que pagar. Es decir, lleva mucho tiempo, yo hice 20 años política. Ahora, en esta campaña yo no aporté un centavo a nadie. Nada más pagué los alquileres que tenía, pero ese es un tema normal, como pagar la luz".

Las declaraciones de Arroyo se suman a la de otros funcionarios y ex candidatos de Cambiemos, que negaron haber aportado fondos a la campaña de Cambiemos. El caso salió a la luz tras la investigación del periodista Juan Amorín, que publicó en El Destape la maniobra utilizada en las elecciones legislativas de 2017.