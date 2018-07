Los referentes de máxima confianza de María Eugenia Vidal en Merlo entregaron mercadería de Desarrollo Social a personas humildes en locales partidarios de Cambiemos a cambio de sus datos personales durante al menos el último año y medio de gestión.

Según se puede apreciar en una cámara oculta a la que accedió El Destape, montada en un local partidario de Cambiemos en el barrio Almafuerte, ubicado al oeste del conurbano, un hombre, evidentemente ligado al oficialismo provincial, le explica a una persona de bajos recursos que la entrega de mercadería de Desarrollo Social, que está a la vista sobre una mesa, tiene que ver con la gestión de un concejal, Maximiliano Dodera, uno de los hombres de máxima confianza de la gobernadora en el distrito de Merlo.

"Gracias a Maximiliano Dodera, que se ha preocupado porque todos los que tienen necesidades se les entregue la mercadería. Con un orden, ustedes verán una planilla con los nombres, controlados, donde se tiene que dejar un documento, una dirección, un teléfono, para que los llamen después para corroborar que se les haya entregado. Eso hace a la transparencia, antes era muy distinto", le explican a la persona que se acercó hasta el local a recibir ayuda social.

En la situación, se observa que sobre la mesa hay panfletos partidarios que llevan las caras de Dodera y Vidal junto a la mercadería de Desarrollo Social, en su mayoría alimentos, y también una planilla a completar por los beneficiarios.

"Esto es gracias al gobierno y a este concejal que se preocupa por los vecinos. No entrega solo alimentos, sino también lavarropas, cocinas, chapas, materiales, camas colchones, de todo", le advierte el militante del cambio antes de hacer entrega de los víveres.

"Antes de ser concejal él estaba ayudando para que los merlenses recibieran los alimentos. No es que se haga campaña política porque se muestre la foto de él y eso. Ellos no nos piden nada", agrega quien relata en los videos.

En diálogo con este medio, Dodera sostuvo: "No sé de qué estábamos hablando, sé que Desarrollo Social hacía ayudas habituales. Yo hago ayudas pero a través de Desarrollo Social. Ni idea si se entregaba mercadería en locales partidarios, sé que está prohibido".

Por último, al ser consultado sobre sus aportes de campaña, el concejal afirmó que "por supuesto" que contribuyó, aunque no supo especificar el monto: "No me acuerdo cuánto, pero aporté a las campañas desde que estoy en el partido".