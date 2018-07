La ex integrante del Frente Renovador, Florencia Arietto, cruzó a El Destape y a los periodistas Juan Amorín y Jorge Rial, tras recibir críticas por su defensa hacia la gobernadora, María Eugenia Vidal.

"Hay situaciones en las que es necesario tomar posición. Tengo enormes diferencias con María Eugenia Vidal (hechas públicas), pero observando que al acecho se erige como paladín de la transparencia el Gordo Valor y convencida que el pasado no soluciona la corrupción porque es parte, la banco", expresó Arietto en su cuenta de Twitter.

Tras sus dichos, diferentes usuarios de Twitter y hasta el conductor de Intrusos cruzaron a la abogada por desacreditar la investigación y enmarcarla dentro de una disputa política. "Desde El Destape a los procesados del gobierno anterior le respetan el estado de inocencia hasta que haya una sentencia judicial, sin embargo Vidal es culpable para vos sin siquiera haber sido llamada a indagatoria. "Querés realmente avanzar en la transparencia o hacer daño?" le respondió Arietto a Juan Amorín, con críticas al medio.

Por otro lado, la panelista de televisión contestó las críticas de Jorge Rial: "Yo no le dije Gordo Valor a Juan (Amorín), sino a aquellos que se subieron a su investigación y todavía deben explicar la guita de la efedrina de la campaña 2007. No quiero impunidad y quiero avanzar contra la corrupción, pero en serio no para prepararle el terreno al PJ o kirchnerismo 2019".

