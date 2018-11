El magistrado es el que tenía a cargo la intervención del SOMU, el gremio en donde Triaca ubicó a su ex empleada Sandra Heredia.

Antes de renunciar al Gobierno de Cambiemos, Jorge Triaca le hizo un gran favor a un juez federal de Comodoro Py. Triaca recomendó personalmente al hijo del juez Rodolfo Canicoba Corral para que ingrese a estudiar al colegio Cardenal Newman.

Se trata del joven Rodolfo Canicobal Corral. El ex ministro de Trabajo lo hizo con una polémica carta al colegio. El magistrado estuvo a cargo de la intervención del SOMU, el gremio donde el ex ministro ubicó a su ex empleada doméstica Sandra Heredia.

Embed Jorge Triaca se fue del Gobierno, pero nos dejó una perlita. Recomendó personalmente al hijo del juez Canicoba Corral para que ingrese a estudiar al colegio Cardenal Newman.

Leé la carta completa pic.twitter.com/HZyFODvQI8 — Iván Ruiz (@iruiz) 15 de noviembre de 2018

La carta fue aportada por la propia Heredia, la ex empleada que la familia Triaca había contratado en negro y luego hicieron entrar en el SOMU. Este papel llegó a sus manos en forma de un sobre que contenía en su interior dinero para pagar gastos de la quinta de los Triaca, según reveló un periodista del diario La Nación.

"Nuestras familias a través de nuestros hijos se han acercado y hemos construido una fuerte amistad. Es por eso que creo que (el hijo del juez) podría encontrar en Newman la oportunidad de desarrollarse de manera completa junto a una familia que lo apoya", escribió Triaca, quien estudió en el mismo colegio que el presidente Mauricio Macri.