Antes de ir a lo de Mirtha Legrand, la abogada de Thelma Fardín anticipó una agresiva maniobra de los defensores de Darthes

Sabrina Cartabia, la abogada que defiende a Thelma Fardín en su denuncia de violación contra Juan Darthés, adelantó que recibirá un fuerte ataque troll por visitar la mesa de Mirtha Legrand.

A través de su cuenta de Twitter, Cartabia anticipó que fue avisada de un ataque que recibirá en las redes y lo enfrentó con un toque de humor.

Embed Hoy voy al programa de Mirtha Legrand. Ya me avisaron que voy a ser blanco de un ataque troll intenso. Q la fuerza y la luz de twitter me acompañe. pic.twitter.com/PWcyUo5rBN — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) 15 de diciembre de 2018

"Hoy voy al programa de Mirtha Legrand. Ya me avisaron que voy a ser blanco de un ataque troll intenso. Que la fuerza y la luz de twitter me acompañe", escribió la letrada.

Junto con comentario publicó una foto de un objeto con la leyenda "May the force be with you" ("que la fuerza te acompañe", en inglés), una reconocida frase de la saga de Star Wars.