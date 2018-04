María Belén Cardasz ahora es la flamante directora de Proyectos de Transporte No Motorizado, con el mismo rango que antes.

El Gobierno nacional le cambió el nombre a la dirección de Movilidad en Bicicleta y a partir de ahora María Belén Cardasz será Directora de Proyectos de Transporte No Motorizado, en el medio del debate por el ajuste en el Estado que eliminó varias dependencias públicas como una forma de mostrar austeridad.

De esta forma, Cardasz absorbe las funciones de la Dirección de Movilidad Peatonal y, junto con su ex oficina a cargo de la Dirección de Movilidad en Bicicleta, se unifica en la flamante Dirección de Proyectos de Transporte No Motorizado, de acuerdo a las decisiones administrativas 308/2018 y la 628/2018, esta última publicada en el Boletín Oficial de este jueves.

La directora mantendrá su escalafón salarial, equivalente al nivel B-0, función ejecutiva nivel III, hoy equivalente a, por lo menos, 70 mil pesos de ingreso mensual hasta que se actualicen los salarios por la paritaria de UPCN.

Entre sus funciones, la directora de Proyectos de Transporte No Motorizado tendrá como objetivos "realizar estudios, evaluaciones e informes que fundamenten proyectos de movilidad no motorizada y de áreas ambientales seguras" como así también "proponer proyectos en el marco de la política pública de la movilidad no motorizada y de áreas ambientales seguras".

Esta reforma formó parte de los anuncios del presidente Mauricio Macri como forma de reducir los cargos políticos, los cuales se incrementaron desde diciembre de 2015.