Desde Anses advirtieron que los jubilados que cobran la reparación histórica pero todavía no aceptaron la propuesta en la web del organismo o todavía no suscribieron el acuerdo, no percibirán el aumento de octubre.

Son un total de 140 mil jubilados y pensionados que perderán el beneficio que habían empezado a cobrar por el plan de reparación histórica sin haber hecho ningún trámite en forma previa.

No obstante, desde Anses aclararon que el adicional podría restablecerse si la persona firma el acuerdo pero no recuperaría los montos no cobrados mientras el plan no estaba formalmente aceptado.

En principio, los jubilados y pensionados recibirán un carta en septiembre en la que se les informará que perderán el beneficio de la reparación histórica en sus haberes de octubre. Si quisieran aceptar la reparación histórica, pueden hacerlo y así volverían a recibir el beneficio con los haberes de noviembre. En ese caso no recuperarían el período de octubre.

Además, hay casos que aunque no hayan hecho el trámite no perderán el beneficio. Es para los jubilados que hayan declarado estar imposibilitados de movilizarse, tengan una enfermedad grave o más de 90 años.

Para realizar y completar el trámite la secuencia es la siguiente: