Las insólitas preguntas de Fantino para defender a Carrió: "¿Qué es una prueba?"

Alejandro Fantino lanzó insólitas preguntas para defender a Elisa Carrió, quien hace días dijo que estaba "harta" porque los argentinos le pedían "pruebas" de sus denuncias.

"No voy a hablar de lo obvio porque este país me hartó de decir '¿tiene pruebas?'", lanzó la diputada de Cambiemos en un video cuando visitó Córdoba para apoyar la candidatura a gobernador del radical Mario Negri.

El tema se debatió en Animales Sueltos, que filtró esas imágenes de Carrió. Allí el abogado Mariano Cúneo Libarona explicaba que las denuncias sin pruebas de Lilita no sirven.

Pero el conductor del programa de América intentó defenderla. Mientras, el abogado afirmaba: "Si no hay pruebas, por más que uno intuya o sospeche, no alcanza. Si no hay pruebas triunfa la persona imputada. No puede haber un juicio sin pruebas".

Embed

A todo esto, Fantino lanzaba preguntas insólitas. "¿Qué es una prueba? ¿Qué significa esto?". Y Cúneo Libarona respondía: "Triunfa el que tiene mejores pruebas. Carrio toda la vida fue igual. Lanzo muchísimas denuncias. Alguna acertó, pero muchas terminaron archivadas o desestimadas porque carecían de pruebas".

Y el conductor siguió con preguntas extrañas: "¿Y si todo el mundo lo sabe y no hay pruebas?". El letrado respondió: "Es muy fácil denunciar así, como Carrió, porque es diputada y tiene fueros. Si cualquiera de nosotros hace una denuncia así nos denuncian por calumnias e injurias o daños y perjuicios. A ella, no".

En ese video filtrado por Animales Sueltos, por ejemplo, Carrió denunció: "En ese acuerdo del Norte, vía Catamarca Saadi, la droga entraba por Cruz del Eje a Córdoba para el Valle de Punilla. Con el avance de la Ruta 34 que va directamente a Rosario ustedes están en un lugar de paso que puede hacer negocios, consumir y hay complicidad policial".