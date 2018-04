El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, junto con sus panelistas arremetió contra Mirtha Legrand por recibir en su programa a Natacha Jaitt, la mediática que denunció a varias personalidades del ambiente por estar presuntamente involucradas en los casos de abusos del Club Atlético Independiente.

"La tenía a Mirtha como un faro en este medio, una profunda admiración, para mí es una mente brillante. Es una mujer preclara en este medio. Siento una profunda desilusión", expresó el periodista en la apertura de su programa de América TV.

"Yo me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, quién es el motor"

"No me enojo con el que lo dice, nunca me enojaría con el que lo dice. Yo me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, quién es el motor", manifestó, al tiempo que reveló que tomará acciones legales sobre el caso.

Carnota se quejó: "No me quiero olvidar de la producción" del programa de Mirtha

En la misma línea se manifestaron sus compañeros de programa, denunciando tanto a Mirtha Legrand como a la producción de su programa por montar una operación mediática. "Carlos Pagni hizo una declaración bastante fuerte de que usaron el programa de Mirtha para una operación sucia, berreta. No me quiero olvidar de la producción. Algo tendrá que ver", denunció Fernando Carnota.

Embed En Animales Sueltos denunciaron al programa de Mirtha Legrand por montar una operación mediática. pic.twitter.com/rsvC2n9lgM — El Destape (@eldestapeweb) 3 de abril de 2018

De la misma forma se pronunciaron el resto de sus compañeros. Maximiliano Montenegro expresó que ensuciaron a Fantino, mientras Daniel Santoro hizo hincapié en la peligrosidad de este tipo de comportamientos: "Lo que te pasa a vos me va pasar a mi o a otro. Hay que llegar a los que están detrás".

Daniel Santoro y Maxi Montenegro también arremetieron contra las denuncias de Jaitt

Cuando Eduardo Feinmann formaba parte del staff realizó varias denuncias incorrectas. En una oportunidad, el periodista presentó un video de cómo pasaban droga de Paraguay a Argentina, sin embargo, el mismo correspondía a Colombia.

Otro caso emblemático fue la persecución hacia el lider de SUTEBA Roberto Baradel, cuando exhibieron su certificado analítico de docente mientras mostraron un mapa con los vínculos del líder sindical. En la pantalla se desplegaron una serie de fotos y nombres de toda la familia del sindicalista.