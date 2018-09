SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Como en el teatro social clásico, la parte por el todo: el pueblo es la provincia, la provincia es el país, y el país, también, es el mundo. O también: pueblo chico, infierno grande. Animales políticos, de Fabián Curotto y con dirección de Walter Guzmán, es la historia de una confrontación política, un día de elecciones, en un pueblo del interior del país.

Alfredo Rojas, candidato a diputado nacional (encarnado por el brillante Pablo Sórensen) espera un triunfo cómodo frente a su rival Patricio Aguilera Gómez (interpretado por un impetuoso Franco Salatino), sobre el que se ciernen sospechas de corrupción y negociados. A medida que las urnas van ofreciendo el resultado, la jornada se acelera, y sobre la hora y sin previo aviso Aguilera Gómez visita a Rojas para proponerle un arreglo.

Las preguntas, entonces, afloran todas juntas. ¿Traiciona sus ideales Rojas al acordar con su contrincante, no solo político, si no ideológico? ¿Puede una persona honesta llegar a ocupar un cargo de importancia sin tergiversar sus principios éticos? ¿El fin justifica los medios, o no hay fin que justifique la traición?

Directa, fresca y, por sobre todas las cosas, ferozmente actual, Animales políticos se presenta los viernes, a las 20 hs., en el Auditorio Losada (Av. Corrientes 1551), hasta el 28 de septiembre.