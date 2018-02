Aníbal Fernández volvió a destrozar a Andahazi en televisión

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández volvió a apuntar contra el psicoanalista ultramacrista Federico Andahazi y aseguró que "es un loquito".

El ex funcionario de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue invitado al programa de Mauro Viale en A24 para hablar de diversos temas políticos, pero el conductor prefirió comenzar la nota con una pregunta sobre Andahazi.

"¿Cuántos Andahazi tenés en tu vida?", le consultó Viale a Fernández luego de ver un clip en el que se reproducía la pelea que ambos mantuvieron en Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce en Telefe, el pasado año.

Y Aníbal fue contundente: "Es un pichón, es un muchacho inculto desde el punto de vista del trato con los otros, entonces viene a insultarte. Lo más fácil era pararse y darle un tortazo y se terminaba el conflicto, pero terminás siendo un agresivo al divino botón como es él con su lengua, creyendo que eso es importante"

"Lo primero que uno quiere hacerle conocer es 'mirá no me vas a sacar de las casillas porque no tengo vocación de hacerlo, pero si querés te agarro en la puerta y discutimos de otra manera', porque es un insolente, un maleducado. Ayer quiso hacer un movimiento en apoyo al Gobierno en la 9 de Julio y había 200 personas, es un loco, es un loquito", concluyó Fernández.