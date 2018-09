Aníbal Fernández se reunió con Cristina Kirchner y habló de las elecciones

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, confirmó que mantuvo una reunión con la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner. "No fue una reunión secreta, simplemente uno no anda hablando de eso. Duró más de una hora, fuimos para adelante y dejamos atrás las cosas en las que no coincidimos”, manifestó el ex funcionario.

Acerca del futuro electoral de la ex Presidenta: “Estamos muy lejos de la elección para saber si Cristina va a ser candidata, en mayo va a aparecer el muro a saltar y ahí los peronistas vamos a definir".

Sobre la situación judicial de la Senadora por Unidad Ciudadana sostuvo que “las causas contra Cristina deberían caerse por sí solas, no creo que puedan proscribirla”.

Por otro lado, el ex senador aseguró que “los cuadernos no existen ni van a aparecer nunca, son fotocopias de fotocopias. Es una causa que va a caer como un piano”

Consultado sobre la situación del país opinó que “Mauricio Macri no tiene formación, no entiende nada. El país lo gobierna vaya a saber quién, el FMI, las corporaciones".