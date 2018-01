Aníbal Fernández se hartó y le hizo una dura advertencia a Andahazi

No es la primera persona que se molesta con el relator macrista por su forma de dirigirse a los que no piensan como él.

Aníbal Fernández se molestó con Federico Andahazi y salió a apurarlo en Twitter por haberlo llamado patotero.

Embed Che estupido... no tengo patota ni amenazo a nadie porque no es mi conducta.

El día que me colmes la paciencia, te voy a buscar yo.

Entendiste? Tarado!@andahazi — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 26 de enero de 2018

"Che estúpido, no tengo patota ni amenazo a nadie porque no es mi conducta. El día que me colmes la paciencia, te voy a buscar yo", le acusó el ex candidato a gobernador bonaerense.

No es la primera persona que se molesta con el relator macrista por su forma de dirigirse a los que no piensan como él. Sin embargo, ya fue desafiado a una pelea en persona en por su actitud en las redes, pero nunca se hizo presente.

Embed A las 03:51, el patotero con tutú, con su lenguaje literario, me invitó a pelear. Nueve minutos después, dijo que no fui. Pero llegé desde Avellaneda a las 4:21, sólo para confirmar que NO estaba. Un mediocre cobarde, provocador y fascista. Aprendiz de Fernando Iglesias pic.twitter.com/dGRHQk9clM — Dante López Foresi (@DanteForesi) 10 de diciembre de 2017

Embed Me escribe por privado el miserable. Decime dónde estás ahora. Miserable cagón @andahazi. Nada de diálogo privado. Sorete pic.twitter.com/pawXTaUUzY — Dante López Foresi (@DanteForesi) 10 de diciembre de 2017

Embed Sigue escribiendo en privado el "escritor intelectual macrista" @andahazi. Salgo para allá. Esperame solita, patotero con tutú pic.twitter.com/4ROHqkdhgS — Dante López Foresi (@DanteForesi) 10 de diciembre de 2017