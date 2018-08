Anibal Fernandez: "No son cuadernos, son fotocopias de fotocopias"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández explotó contra el escándalo de los cuadernos del chofer y por las detenciones que llevo a cabo la Justicia solo por tener "fotocopias de fotocopias".

"Es un espanto. Lo que ha hecho este Gobierno, de derecha, corrupto, no ha hecho otra cosa que negocios para Macri, para sus familias y amigos. Y un gobierno de ricos lo que único que hace es enriquecerse, porque son tan pobres que lo único que tienen es plata", disparó Fernández entrevistado por el programa "Café Político".

Y profundizó con la causa de los cuadernos del chofer: "yo no se de que cuadernos hablamos, porque son fotocopias de las fotocopias. Cuadernos no vio nadie. Con eso metieron presos a 13 personas. Han sido detenidos por algo que no tiene ni pie ni cabeza".

"No hay ninguna prueba. El código penal dice que tienen que ser graves, precisos, y concordantes. Díganme que tienen de esas características las fotocopias de unas fotocopias. Yo invito a que hagan una fotocopia del DNI y vayan a hacer algún trámite", afirmó.

También destrozó al presidente Mauricio Macri: "Es un gobierno de un señor inculto, que no tiene formación política, cultural, económica. No la tiene. No puede pensarse que ese señor pueda pensar algo. No vamos a ver otra cosa que no sea profundizar el momento severo que le toca pasar al pueblo argentino".

"Calcaterra es el Presidente. No es el primo pobre que le dieron una empresa. Es la cara visible del Presidente. Toda su familia se enriquecieron con contratos del Estado, toda la vida", finalizó.