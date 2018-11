El ex funcionario kirchnerista apuntó contra la ministra Patricia Bullrich, por el desastre del operativo de seguridad.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se metió en la polémica que generó la mala organización del operativo de seguridad en la superfinal de la Libertadores y responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los incidentes. Además, apuntó contra los medios hegemónicos por no contar lo que ocurrió el sábado por la tarde.

En diálogo con el programa Navarro 2019 por el Destape Radio, el ex candidato a gobernador arremetió: “De la forma en la que se mire lo que pasó el sábado, es un espanto. El hecho de que Argentina tenga una ministra como Bullrich es un espanto en sí mismo y lo del sábado solamente puede pasar con una ministra como ella”.

“Cuando no hay cabezas, todos se vuelven rabo, todos opinan, nadie toma decisiones”, disparó y contó que le consultó a “gente que trabajó” con él mientras ocupó la Jefatura de Gabinete sobre el operativo que se llevó a cabo por la Policía de la Ciudad: “¿Cómo puede ser que lleguen y el micro entre por Quintero? Entonces, hablaba con la cúpula de gente que trabajó conmigo y un policía de verdad, que tiene experiencia me dijo: ‘Yo no paso ni caminando por Quinteros, es de locos’”.

Y apuntó: “Cuando uno va armar ese esquema, la primera visión que se debe tener, sin ser un sabio, es que la decisión la tienen que tomar los civiles y quien la ejecuta es la policía, entonces, se entiende que el micro no puede pasar al menos de 100 metros de cualquier hinchada. Todo esto se hizo pensando en cualquier cosa, menos en la seriedad de proteger un micro”.

Asimismo, cuestionó el cerco mediático que encubrió lo que sucedió el sábado por la tarde, a lo cual, Fernández arremetió: “Los negocios son los negocios y este Gobierno laburó para los negocios de los medios y los medios hacen su negocio de no contar lo que pasa”.