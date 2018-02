Aníbal Fernández habló de la unidad peronista, apuntó contra CFK y elogió a Moyano

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández criticó duramente a la senadora nacional por la campaña realizada durante el año pasado, y aseguró que ella "se enojó" después de la carta que publicó apuntando contra Unidad Ciudadana. Además, destrozó a La Cámpora al asegurar que la ex mandataria "le cedió la política a un grupo que no es respetado en ningún lado".

"La campaña estuvo plagada de errores, hubo sectores que agarraron la lapicera y decidieron la designación de su propia gente sin sumar a todos de la mejor manera"; agregó contra el espacio que comanda Máximo Kirchner.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Fernández afirmó que la ex Presidenta "debe estar enojada con que hayan ido Agustín Rossi y Daniel Filmus en su representación" en la reunión por la unidad que se llevó a cabo en la sede de la UMET hace algunas semanas.

Respecto al armado de la unidad, Fernández afirmó: "Me siento parte de la unidad aunque no me hayan invitado", y respecto de un posible acercamiento con Sergio Massa y Florencio Randazzo sostuvo que "no debe haber limitaciones para nombres propios".

Además, Fernández anunció que marchará en la manifestación del próximo 21 de febrero, y elogió a Hugo Moyano: "Moyano tiene un fino olfato, se da cuenta que es preciso marcar los errores que le hacen daño al trabajador".

Por último, el ex senador nacional también apuntó contra el gobierno por el escaso aumento jubilatorio: "Parece que la solución del Gobierno a los jubilados es que se mueran", disparó.