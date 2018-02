Aníbal Fernández destrozó a Iúdica y le hizo pasar calor al aire

El ex jefe de Gabinete y el conductor se cruzaron duro.

Aníbal Fernández se cruzó fuerte con Mariano Iúdica en vivo y le hizo pasar un momento incómodo.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner fue al programa llamado Involucrados que transmite América. Allí también se cruzó con Pablo Duggan y Débora Plager.

"¿Lo de La Morsa fue toda una operación de prensa?", preguntó Duggan y Aníbal respondió: "No me vas a inventar una vida que no tuve".

Iúdica lo cruzó con sorna y dijo: "Con el bigote y todo, daba". Y Aníbal lo miró mal y se enojó por el penoso chiste.

Luego, Iúdica habló sobre el gobierno de Daniel Scioli en Provincia y Aníbal también lo ubicó y lo dejó mal parado.