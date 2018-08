Angelici reveló detalles de cómo será la elección del DT de la Selección

El presidente de Boca y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, anticipó cómo será la elección del próximo entrenador de la Selección argentina, en la previa de la nueva reunión de Comité Ejecutivo que se celebrará mañana.

En la antesala de lo que será un importante mitín dirigencial en la AFA -aumento de los precios de las entradas, reestructuración del ascenso y el futuro DT del combinado nacional son algunos de los temas en agenda- Angelici realizó una reunión con los presidentes de otros clubes que lo siguen y luego habló desde la puerta de la casa madre del fútbol argentino.

Allí aportó algunas precisiones de cómo se dará la elección del reemplazante de Jorge Sampaoli. "Mañana (reunión de Comité Ejecutivo de la AFA) vamos a escuchar el informe de "Chiqui" (Tapia) y la mayoría de los dirigentes de Primera entendemos que no tenemos apuro de elegir hoy un DT", afirmó.

Y agregó: "La idea es hacer un análisis bien profundo, de 12 años, con los técnicos que pasaron, ver qué sucedió y cómo cambió el fútbol internacional. Llevar a cabo una ronda de consulta entre varias personas que han estado, cuerpos técnicos y jugadores, y ahí tomar la decisión. No hubo nombres, vamos a tomarnos el tiempo necesario".

"Por resultado, está todo a la vista lo que sucedió. Con la elección (de Sampaoli) estábamos de acuerdo varios dirigentes y el 90 por ciento de la opinión y los medios estaba de acuerdo. Ahora no hay que apurarse, porque si nos va mal en la Copa América, se pensará nuevamente si tiene que seguir o no. Lo importante es pensar en clasificar al Mundial de Qatar 2022. No tenemos ningún apuro y el plazo puede ser de 90 días", concluyó.