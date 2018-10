SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors, cruzó a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien aseguró que el presidente, Mauricio Macri, “va a tener que elegir” entre ellos dos porque, de otra manera, va a “caer”. En ese sentido, el dirigente deportivo y operador judicial afirmó que la legisladora “mezcla todo” y que podría "averiguar" más sobre él.

"Lamento que la doctora Carrió haga esta manifestación. No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos", manifestó Angelici, amigo del jefe de Estado y vicepresidente de la AFA, en diálogo con el periodista Luis Novaresio por A24.

Sobre Carrió, consideró que "mezcla todo, barrabravas, dirigentes”. “Realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos", señaló Angelici.

"Yo no estoy en el Gobierno, soy presidente de un club. Soy amigo del Presidente, compartimos la pasión por el fútbol y por Boca. Ella es una parte importantísima de una coalición de gobierno y yo soy un dirigente deportivo", subrayó.

Además, planteó que no cree que Macri “tenga que elegir” entre él o la diputada. “No soy parte del Gobierno ni tengo vocación de serlo. Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera (en la Justicia). No conozco los tribunales; soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen operador , yo los miro y me río", indicó el dirigente.