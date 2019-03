Andy Kusnetzoff destrozó al macrismo y parafraseó a Cristina

El conductor Andy Kusnetzoff aseguró que "estamos mal" en referencia a la situación económica y política del país y consideró que "en cuatro años empeoró".

El periodista que regresó con la tercera temporada de Podemos Hablar a Telefe realizó una contundente crítica a la gestión de Mauricio Macri y aventuró un futuro difícil para el país.

"No hace falta ser ni macrista ni kirchnerista para darse cuenta que estamos mal, eso es una realidad", afirmó en declaraciones a Infobae.

Al tiempo que sostuvo: "Es muy difícil que va cambiar algo mágicamente en la Argentina en los próximos años, venga quien venga. Partimos ya de algo que en cuatro años empeoró".

Kusnetzoff enumeró indicadores destrozados por el macrismo como "la situación económica, la inflación, las cosas, los servicios" y remarcó que "la gente está medio ahogada y estamos endeudados". Al tiempo que lanzó una frase que podría ser interpretada como un parafraseo a Cristina Kirchner: "Es difícil, no hay magia"

De cara a las elecciones presidenciales de 2019, el ex CQC señaló que "hay veces que algunas campañas no se trata de tener al mejor que te cuenta el cuentito" y confesó que no tiene "a nadie" en consideración para resolver la crisis.