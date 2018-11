SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Andy Kusnetzoff no aguantó las interrupciones de Martín Bossi a sus compañeros de programa y lo ubicó en medio de la transmisión en vivo de Podemos Hablar. El humorista había interrumpido al resto de los invitados.

Todo ocurrió cuando Andrea Rincón estaba contando una experiencia personal y el actor no paraba de hacer caras a su lado. Luciano Pereyra entonces le pidió que parara y Andy frenó para hacerle un llamado de atención.

"Cortala, cortala. Pará, porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tuyo, no es teatro, ¿si? Estamos todos. Vas a tener tu momento".

"Te felicito por esto, Andy, alguien lo tiene que ubicar a este pibe, boludo", agregó Pereyra.

"Está contando algo y es una falta de respeto hacia tu compañera. Vamos a ordenarnos, ¡pará, pará! Es la historia de ellos, si vos te cagás y te chupa un huevo la historia de ellos...".

"Sos un guacho", le dijo por lo bajo.

Más tarde, tras ver las repercuciones del momento Andy aclaró que se lo dijo con buena intención: "¡Por favor! ¡@martinbossi me hizo llorar de la risa! Es todo con humor la cagada a pedos el así lo entendió", tuiteó.