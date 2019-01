Andrea Campbell: "Juan Darthés me pegó en la cola"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Andrea Campbell, que tenía una relación de amistad con Juan Darthés y su mujer, María del Carmen Leone, reveló una incómoda situación que vivió con el actor hace aproximadamente 10 años.

"Estábamos muchos matrimonios y yo estaba de espaldas. Recién había tenido a Esmeralda, con lo cual claramente no me podía parecer a María que tiene un lomazo. Y vino de atrás, me dijo '¿Vamos a comer?' y me pegó así (hace el gesto de una palmada) en la cola con mucha intención".

Luego, contó que su reacción fue "pegar un salto" ya que allí estaban todos sus amigos, incluso su marido. "Él (por Darthés) me dijo 'uy, me confundí. Ja, ja...'. Fue una situación incómoda.'Perdoname, creí que eras María', me dijo también.

"En el momento pensé que se había confundido. Pero meterle semejante mano en la cola a tu mujer en plena reunión de Navidad no me parece, pero ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión es que no era la mujer, era yo. Era una actitud de dominación y de 'yo la tengo más grande que todos'", sentenció