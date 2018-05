Andahazi volvió a meterse con los desaparecidos y Donda lo dejó en offside

La diputada Victoria Donda cruzó al panelista ultraoficialista Federico Andahazi en la mesa de Mirtha Legrand, luego de que el escritor pusiera en duda la cifra de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

En medio del debate por los dichos de Esmeralda mitre sobre el Holocausto y la dictadura, Andahazi cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y los consideró un "precio que se redondea", pero Donda no se lo dejó pasar.

"El problema es que cuando uno pone en duda un símbolo - en este caso hablamos de símbolos y no de precios que se redondean - parece que uno subestima lo que ocurrió".

Y argumentó: "Hace muy poco aparecieron nietos que no estaban denunciados porque las familias no sabían que sus hijas estaban embarazadas. Eso fue resultado de la propia clandestinidad del sistema. Me parece muy perverso tratar de echar un manto de duda sobre lo que ocurrió".