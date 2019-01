SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Ana María Picchio se mostró muy angustiada por la difícil situación que atraviesan millones de argentinos y apuntó fuerte contra al Gobierno.

"Menos mal, gracias a Dios que estoy haciendo la obra y me empiezo a poner en la cabeza ese tema, si no creo que me hubiera suicidado. Si estuviera en mi casa mirando la tele, leyendo los diarios o viendo lo que pasa, no sé", aseguró Picchio en una entrevista con Pablo Duggan, en Radio 10

y disparó contra el Gobierno: "No sé que tipo de caracter hay que tener, de impunidad, de cagarse en el otro. Es muy triste lo que está pasando".

La actriz reveló a que a ella le va "mal" económicamente, algo que "nunca" le había pasado. "Tuve que dejar el auto y me compro lo justo que necesito", relató sobre su situación.

Asimismo, Picchio detalló cómo golpea la crisis sobre los ingresos de los espectáculos teatrales en la Ciudad de Buenos Aires. "No se gana lo mismo porque la gente no viene lo que venía antes. Hay días que tenemos 50 espectadores. Todos los espectáculos están igual", señaló

Y concluyó: "Uno siempre tiene un restito de laburo más que otro. Nunca pensé que íbamos a caer en este remolino. Nosotros salimos a la calle y la gente nos comenta. Veo caras muy entristecidas, es muy triste".