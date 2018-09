SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Posadas denunció delitos de amenaza colectiva, perpetrados por miembros del equipo de seguridad del nosocomio, tras colocar carteles con los nombres de todos los profesionales de la salud despedidos.

Gisela Mannoia formalizó la denuncia este viernes ante la Fiscalía General de Morón, por amenaza colectiva, contra Gustavo Javier Bahut, Supervisor de Vigilancia y Federico Boto, Jefe de Seguridad, los dos miembros de la vigilancia privada del Hospital Posadas y que dependen de la Dirección de la institución de salud.

Según la denuncia, la médica había colocado carteles con los nombres de los profesionales de la salud despedidos, ya que de ellos depende la atención de unos mil pacientes. Esta medida había sido definida en asamblea de trabajadores frente a la ola de cesantías de las últimas semanas, que ya son cerca de 1300 desde el inicio del macrismo.

En el escrito, Mannoia relató que "hoy (por el viernes), mientras estaba en el servicio ingresa sin golpear el sr. Bahut, se presenta tomándome fuerte de la muñeca y me dice que (...) no podía pegar ningún cartel sin autorización de seguridad, que así las cosas no se hacen".

La profesional de la salud agregó que después del episodio llamó "al Jefe de seguridad para decirle la amenaza ocurrida y me dijo que bien arrancado estaba", en referencia al cartel con la lista de despedidos, "que cerrara la boca y atendiera a los pacientes".

Ante estas situaciones, que describió como "amenazantes", Mannoia aseguró temer "por mi integridad física" y pidió que la Justicia tome "medidas urgentes".

Médica del Hospital Posadas denunció amenazas.

denuncia hoja 2.jpg