El periodista Roberto Navarro cruzó a la panelista Amalia Granata, a quien acusó al aire de "mentir". Todo comenzó cuando el conductor de Podemos Hablar (PH), Andy Kusnetzoff, preguntó si alguno de los invitados había sido difamado o acosado por los medios de comunicación. En ese momento, Navarro pasó al frente.

"El año pasado solamente Clarín.com hizo 72 notas sobre mí, está claro que tan importante no soy. Fueron todas negativas. Noticias ha publicado publicado notas sobre mi mujer, sobre mi prima que tiene sindrome de down. Lanata se ha reído al aire cuando murió mi madre. Me han hecho de todo", contó el periodista.

Tras algunos segundos, Granata acusó a Navarro de haber difamado a Álvaro Zicarelli, el ex director de Asuntos Globales del Senado quien fue desplazado luego de que se conoció un video donde insultaba a Cristina Kichner. "Dijiste que vende personas, que es narcotraficante", acusó Granata.

Navarro le respondió que estaba faltando a la verdad: "Estás inventando, jamás dijo algo así de nadie. Si decís que yo dije que vende mujeres, estás mintiendo. No lo dije de él, ni de nadie".

El periodista además sostuvo que nunca habló de temas personales en medios y explicó por qué no va a las audiencias judiciales. "No voy a audiencias. Me hicieron juicios Lanata, Majul, Zicarelli y Michetti, tengo juicios por 4 o 5 millones de pesos cada uno. Quieren fundir la PYME que tengo", sostuvo.